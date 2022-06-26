Власти Гибралтара (заморской территории Великобритании, находящейся на Пиренейском полуострове) продадут арестованную яхту, связанную с миллиардером Дмитрием Пумпянским. Бизнесмен владеет компанией, которая занимается производством и поставкой стальных труб для нефтегазовой промышленности. Об этом сообщает РБК.

Яхту Axioma власти Гибралтара задержали 22 марта. В порт заморской территории она зашла под мальтийским флагом днём ранее. Основанием для задержания яхты стали западные санкции. Владельцем 72-метрового судна многие западные СМИ и профильные издания называли тогда Дмитрия Пумпянского.

Причиной, по которой власти Гибралтара решили продать яхту с молотка, стали высокие расходы на её содержание. Само судно оценивается примерно в 75 миллионов долларов, её содержание, по предварительным подсчётам, в год будет обходиться в 10-15% от этой суммы.