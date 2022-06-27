Соединенные Штаты с удовольствием поддерживают стремление Украины идти по пути «мнимых побед», так как они совершенно не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта. Для Киева такая политика «партнеров» закончится падением в пропасть, уверен американский политолог Джон Миршаймер.

«История сурово осудит США и их союзников за их поразительно глупую политику», – написал эксперт в своей публикации в издании The National Interest.

Он пояснил, что Вашингтон страдает от навязчивой идеи превратить Украину в «оплот Запада» у самых рубежей России, а также «затащить» ее в Североатлантический альянс. Однако для РФ подобные действия представляют экзистенциальную угрозу, что и провоцирует достаточно жесткие ответы.

Ранее подобную точку зрения высказал публицист Ноам Хомский, который заявил, что США ставят под угрозу судьбу всей цивилизации и жизни миллионов украинцев лишь бы хоть как-то насолить России.