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Для действий Соединенных Штатов, предпринимаемых против России с 2014 года, не существует никаких нравственных оснований, уверен американский публицист Ноам Хомский. Он пояснил, что США играют жизнями украинцев лишь для того, чтобы навредить РФ.

В своей публикации в издании The Nation Хомский также отметил, что Вашингтон решил не только воевать с Москвой до последнего украинца, но и поставить под угрозу существование всей человеческой цивилизации. При этом его цель – максимально ослабить Россию и удостовериться, что она пострадала вполне достаточно по меркам США.

Началось все это еще в 2014 году, когда США организовали на Украине переворот и спровоцировали гражданскую войну на Донбассе. Именно тогда Вашингтон начал предпринимать усилия, чтобы включить страну в состав НАТО, а также вооружать ее боевыми системами западного образца.

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