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Американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS были доставлены на Западную Украину 17 июня. Еще через три дня они уже находились на Донбассе и в Одесской области, хотя официальное заявление о прибытии вооружений министр обороны Алексей Резников сделал только 23 июня, пишет портал Avia.Pro.

Пентагон сделал заявление, в котором отметил успешное применение РСЗО HIMARS на территории Украины. В министерстве сообщили, что военнослужащие ВСУ отлично справляются с управлением этими комплексами.

Напомним, что Киев уже отправил в Польшу 50 военнослужащих, которые проходят обучение использованию РСЗО. Они будут обслуживать еще четыре комплекса, которые должны поступить на вооружение ВСУ в течение ближайшего месяца.

Напомним, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что западное оружие, в том числе и РСЗО M142, помогут Киеву добиться перелома в боевых действиях.

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