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Все российские военные вместе с техникой покинули населенный пункт Тель-Рифат, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на Al Sharqiya. Сообщается, что в городе находилось до 30 военнослужащих ВС РФ.

Эксперты связывают вывод российского подразделения с ультиматумом Анкары. До анонсированного ею начала специальной операции осталось ровно 24 часа, поэтому не исключено, что ВС РФ решили не связываться с турецкими силами.

Также отмечается, что существенно снизилась активность российской авиации. Если раньше она практически каждый день совершала по несколько вылетов, то на протяжении последних нескольких дней не было замечено ни одного самолета.

Напомним, что Турция дала 72 часа на выход представителей Сирийских демократических сил из уже упомянутого Тель-Рифата и города Манбидж.

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