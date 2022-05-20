Главком ВСУ Валерий Залужный стал все чаше оспаривать приказы, которые отдает лично президент Украины Зеленский. Это привело к конфликту между главой государства и генералом.

Споры между ними наблюдались с самого начала спецоперации ВС РФ на Донбассе. Однако после провалившегося с треском штурма острова Змеиный возник реальный конфликт. Сейчас он усугубляется из-за ситуации вокруг Северодонецка и Краматорска, рассказал политолог Марат Баширов.

Он пояснил, что Зеленский все чаще отдает приказы лично, не советуясь с Генеральным штабом ВСУ. Причем сам он получает их от Запада. Залужный и военные считают большинство таких указаний глупыми и никак не учитывающими реальную обстановку на фронте. Поэтому конфликт обостряется. Пока высшее руководство грызется между собой, рядовые военные и офицеры все чаще дезертируют с поля боя.

По мнению эксперта, в случае серьезных проблем из-за военных президент Зеленский может выехать с Украины. Ранее ему это уже предлагало правительство Британии и конфликт с Главкомом ВСУ может подтолкнуть главу государства к бегству из страны.