На южном направлении зафиксировано минимум 40 случаев дезертирства украинских военнослужащих, сообщает РИА Новости. Большинство бойцов просто «отходят в кусты» на пару минут и исчезают неизвестно куда.

Отмечается, что упомянутые 40 военнослужащих – это те, чьи фамилии уже известны в России. Всего же боевые позиции самовольно покинули более 9000 боевиков.

Многие из них не возвращаются в свои части после ранений, считая свою миссию полностью выполненной. Также некоторые бойцы бегут прямо с поля боя и больше не появляются в расположении своего подразделения.

Дезертируют не только рядовые, но и офицеры, сообщают авторы публикации. Так, старшего лейтенанта В. Подопригору отпустили на несколько дней повидаться с супругой еще 24 февраля и с тех самых пор в части его никто не видел.