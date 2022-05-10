Украинский президент выложил пост, посвященный празднику 9 Мая, и добавил в него снимок украинского солдата в военной одежде с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский посвятил свою публикацию дню победы над нацизмом, а к записи добавил подборку фотоснимков с бойцами ВСУ и мирными жителями. На одной из фотографий был показан военный, на форме которого красуется опознавательный знак дивизии СС «Мертвая голова». Однако публикацию быстро отредактировали, а снимок с нацистской символикой вовсе удалили.

Ранее России Сергей Лавров рассказал, что взятые в плен боевики украинских националистических формирований, таких как «Азов» (запрещенная в России организация), носят на своей форме и даже на теле нацистскую символику батальонов СС и ведут открытую пропаганду трудов Адольфа Гитлера.