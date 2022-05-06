Российское правительство ввело беспрецедентные льготы для работников и предприятий IT-сферы. И все это сделано для того, чтобы специалисты остались работать в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда».

«Государство сделало все для того, чтобы создать условия для представителей этой профессии (специалистов IT-сферы. — Прим. Ред), чтобы они остались в стране. <…> Предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Если брать страховые отчисления, они снижены до 7,6% (до этого было 14%, а все платят 30%), если говорить о конкретном человеке, отсрочка от призыва <…>. Это льготная ипотека в 5% (а у нас с вами обычная льготная ставка на новостройки – 9%). Это конкретные меры», — заявил Володин.

При этом он напомнил, что граждане, покинувшие Россию, должны четко осознавать, что за рубежом их заставят отречься от Родины.

В то же время компания известного бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» для защиты стратегических интересов России разработала проект федерального закона «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Он регламентирует порядок выезда ИТ-специалиста из РФ. Закон был опубликован в Telegram-канале юриста Евгения Пригожина Игоря Елисеева.

Нынешние реалии таковы, что на Россию ежедневно осуществляются тысячи кибератак. В рамках «кибервойны», объявленной нашей стране, проблемы в работе испытывают государственные ресурсы и госкорпорации, банки, СМИ, системообразующие компании. Под угрозой имущество россиян и их персональные данные.

Кибербезопасность российских госсистем, сетей и программ на данный момент находится под угрозой в условиях массового оттока айтишников. Законопроект же направлен на недопущение вывоза информационных технологий, созданных и применяемых в нашей стране, использования недружественными странами и иностранными лицами опыта и знаний, полученных российскими специалистами на территории РФ, а также контроля за передвижением российских специалистов.

Так, согласно ему, российский IT -специалист при выезде из страны для трудоустройства в иностранную компанию должен получить разрешение органов государственной безопасности. Это также делается для того, чтобы выяснить находятся ли эти иностранные компании в перечне экстремистских организаций или являются государственными органами стран, включенных в список недружественных.

При этом IT-специалист должен за месяц уведомить Пограничную службу о том, что собирается посетить недружественные страны. Несоблюдение этих требований предлагается наказывать штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением на выезд из страны.