Китай не инициировал украинский кризис и не является его участником, а заявления США, якобы доказывающие обратное, являются абсурдом, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

Он отметил, что Запад по-своему интерпретирует сотрудничество Китая и России. К примеру, высказывания сторон о том, что «дружба между РФ и КНР не имеет предела, а сотрудничество не имеет запретных зон» почему-то было воспринято США как признание того, что Пекин знал о подготовке спецоперации на Украине и даже ее одобрял, приводит слова замглавы китайского МИД РИА Новости.

Соединенные Штаты и их союзники слишком уж хотят сделать Китай виноватым в украинском кризисе, однако при этом они не замечают, что доходят до полного абсурда в своих заявлениях.

Напомним, ранее Лэ Юйчэн заявил, что Вашингтон планирует после кризиса на Украине перенести пожар войны в Азиатско-Тихоокеанский регион.