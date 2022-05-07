Соединенные Штаты все чаще стали «играть мускулами» на пороге КНР. Также они готовят заговор против Пекина собирая самый верных своих союзников. Все это говорит о желании Вашингтона открыть второй фронт в Азиатско-Тихоокеанском регионе сразу после закрытия украинского вопроса, уверены в МИД Китая.

Замглавы ведомства Лэ Юйчэн заявил, что с Запада слышны голоса о том, что США не должны забывать о Китае. Сейчас у них якобы имеется возможность одержать победы одновременно на двух самых опасных направлениях и ею следует воспользоваться. Для этого нужно лишь «перенести пожар войны» в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Лэ Юйчэн добавил также, что Вашингтон совершенно необоснованно раздувает скандалы вокруг Тайваня, который рьяно рвется «защищать». Такие действия являются провокационными – США просто пытаются найти те красные линии, которые Китай не даст переступить.