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Угроза отставки нависла над главой Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым в разгар проведения реформы в этой отрасли. Увольнение чиновника позволит губернатору Александру Беглову уйти от ответственности за ее провал, переложив ее на подчиненного.

Ранее свое кресло покинул профильный вице-губернатор Максим Соколов. Согласно данным инсайдеров, эта участь уготовлена большинству ставленников бывшего вице-губернатора, несмотря на приближающийся второй этап транспортной реформы.

Источники сообщают, что увольнение грозит главе коминвеста Роману Голованову, руководителю комитета по туризму Сергею Корнееву и председателю комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрею Левакину. Кроме того, чистка может затронуть и ряд заместителей.

Такое положение дел может быть связано с желанием градоначальника освоить федеральные транши. Отмечается, что в ближайшее время Северная столица получит колоссальные средства. Беглов может посадить на освободившиеся места «своих» людей, получив контроль над деньгами из федерального центра.

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