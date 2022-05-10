Линия фронта на Луганском направлении изменена из-за того, что армия ЛНР смогла взять под контроль и зачистить город Попасная от подразделений ВСУ. Город был основным узлом обороны и в результате его падения ВС России вместе с бойцами ЛНР смогли выйти вперед и теперь могут полностью окружить район Северодонецк – Рубежное – Лисичанск.

Украинская оборона разваливается и полностью отсутствует на отдельных участках. В результате прорыва у Попасной украинское командование решило срочно перебросить свои подразделения, чтобы вывести их из-под вероятного удара российских ВС, а также предотвратить возможное окружение. По информации, что поступила из Лисичанска, днем ранее ВСУ вывели оттуда целую бригаду.

Родион Мирошник, посол Луганской Народной республики в России, написал в своем канале Телеграм, что украинские подразделения ушли с ранее занятых позиций после того, как столкнулись с силами России и ЛНР.

Есть предположение, что враг планирует сдать Лисичанск и Северодонецк для того, чтобы не попасть в полное окружение.