Компания Volkswagen заявила о возрождении бренда Scout, который перестали использовать еще в 80-х годах. Это название получит отдельная компания в составе Volkswagen, она будет производить пикапы и внедорожники на батарейной тяге. Собирать серийные модели начнут в 2026 году.

Находиться компания Scout будет в США, там же будет и вести свою деятельность. Новое подразделение будет самостоятельно собирать электрокары.

Прототипы двух моделей электромобилей под брендом Scout будут представлены уже через два года, в 2024 году. Где будет организовано производство, информации пока нет. Но если учитывать нацеленность новой компании на американский рынок, то скорее всего и все производственные мощности будут располагаться на территории страны.

Ранее марку Scout использовали с 60-х по 80-е годы при выпуске компактного внедорожника. Тогда он был конкурентом таких моделей, как Jeep и Ford Bronco.