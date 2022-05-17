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Игорь Жданов, представляющий телеканал RT рассказал о ситуации на металлургическом комбинате «Азовсталь». Он напомнил, что минувшей ночью около 300 раненых боевиков было вывезено с территории завода.

Всего ожидается сдача в плен примерно 500 бойцов националистического батальона «Азов» (запрещен в России). Они приняли такое решение после ряда авиаударов, обрушивших перекрытия и заваливших большинство выходов из тоннеля, чтобы сохранить свои жизни.

Военный корреспондент рассказал, что на «Азовстали» в Мариуполе ожидается сдача в плен многих «интересных личностей». Что именно он имел в виду, Жданов сообщать не стал, пишет издание «Московский комсомолец».

Напомним, что ранее главарь “Азова” заявил о сдаче в плен и отметил, что это решение согласовано с высшим руководством Украины.

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