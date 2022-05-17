В очередном видеообращении главарь националистического полка «Азов» (запрещен в России) признал, что подразделение приняло решение сложить оружие и сдаться в плен.

Прямо он этого так и не сказал и попытался скрыть это самое решение за целым рядом завуалированных фраз.

«В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», – заявил Прокопенко.

По словам военного корреспондента Александра Коца, это фактически признание сдачи, причем решение было принято и согласовано с участием высшего командования ВСУ. Журналист отметил, что это был единственно верный выход из ситуации и «азовцы» мужественно ним воспользовались.

Известно, что 53 боевика были отправлены в медицинские учреждения в Новоазовске, который находится под контролем ДНР. Более 200 военных на автобусах выехали в Еленовку.