Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил, что госаппарат страны придется проредить. Сокращение служащих позволит освободить дополнительные средства и сократить сумму налогов.

Джонсон отметил, что если будут сокращены расходы правительства, то это значительно снизит стоимость жизни.

Такое решение проблемы премьер-министр предложил в ходе заседания кабинета министров. В течение месяца будут сокращены государственные служащие в общем количестве около 90 тысяч человек. Это одна пятая всего состава, что работает сейчас.

Ожидается, что такие меры сэкономят около 3,5 миллиардов евро, которые перенаправят на применение антикризисных мер.

Со слов Джонсона, все предприятия пытаются увеличить свою производительность и сократить расходы. Правительство страны не является исключением.