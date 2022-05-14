Гости конкурса «Евровидение-2022», финал которого намечен на сегодня, приставали к итальянкам, которые в качестве волонтеров исполняли функции обслуживающего персонала. Об это рассказали сами девушки.

Они сообщили, что участвовали в вечеринке по поводу открытия «Евровидения» и исполняли функции обслуживающего персонала. В это время другие участники мероприятия трогали их за ягодицы и так и норовили заключить в объятия. В «недопустимых действиях сексуального характера» итальянки обвинили исполнителей и танцоров из других стран, приглашенных на вечеринку.

Несмотря на то, что сами девушки пока не обращались в полицию по поводу инцидента, волонтеры конкурса все же требуют проведения расследования. Участники шоу отрицают все факты, о которых заявляют волонтеры.