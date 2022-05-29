В Сети стремительно распространяется «атмосферное» видео, которое отлично демонстрирует, что именно происходит в рядах украинских войск. События, зафиксированные на записи, происходят в Северодонецке.

На видео украинский офицер приказывает своим подчиненным выдвинуться к расположенному неподалеку населенному пункту и занять позиции. В ответ боевики заявляют, что село с 14 мая находится под контролем союзных сил РФ и ЛНР, поэтому делать им там решительно нечего.

Также бойцы ВСУ возмущаются «преступному приказу» и заявляют, что им нечем воевать из-за отсутствия оружия и боеприпасов.

«Железная дисциплина! Одни бунтуют, другие снимают видео», – комментирует ситуацию один из телеграм-каналов.

Напомним, ранее стало известно, что боевиков ВСУ уже вытеснили из жилых районов Северодонецка в промышленную зону.