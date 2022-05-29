В Северодонецке продолжаются бои, но российские ВС уже выбили противника из жилой застройки, сообщил портал «Военное обозрение». Также бойцы чеченского спецназа вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР вышли к границе промышленной зоны города, где затаились боевики ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что складывается ситуация, очень похожая на происходившее на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. В промзоне могут начаться ожесточенные боевые действия. Впрочем, существует также вариант со сдачей украинских боевиков в плен, что позволит минимизировать потери с обеих сторон.

Авторы публикации отмечают, что военнослужащие ВСУ уже связываются с командованием и запрашивают эвакуацию. Российские же войска берут город в плотное кольцо, что исключит возможность для противника покинуть Северодонецк.