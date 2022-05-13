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Новые снимки кроссовера Honda CR-V появились в Сети раньше срока в результате утечки информации. Обновленную модель ждали еще в 2021 году, но версия кроссовера пятой генерации продержалась на рынке дольше, чем обычно.

На опубликованных фото видно, что Honda CR-V схожа с родственным паркетником HR-V. У новой модели появятся зауженные передние фары, внешние зеркала на ножках. Кроме того, увеличиваются размеры. Новая модель станет намного габаритнее.

Кузов авто увеличился на 82 мм, сейчас он составляет 4 703 мм. База колес увеличена на 40 мм, она достигает отметки в 2 701 мм.

Производитель планирует выпускать автомобиль с третьим рядом пассажирских кресел. Первые модели будут производиться только с одной силовой установкой: четырехцилиндровым турбированным 1,5-литровым мотором на 193 «лошади».

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