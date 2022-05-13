Модель BMW 3 серии, появившаяся еще в 2018 году, ужа давно готовится производителем к рестайлингу. В очередной раз в Сети появились фото обновленной серии.

“Трешка” до сих пор продается в России. Поставки прекращены, но у дилеров еще остались запасы. На представленных снимках обновленная модель изображена с М-обвесом, который уже включен в стандартное оснащение авто.

Радикальных изменений производитель не представил. У модели появились другие бамперы с «клыками» по краям. Незначительно изменена решетка радиатора, появились новые фары с Г-образными скобами дневных ходовых огней. Именно фары стали главной изюминкой рестайлинга.

Остается загадкой, какие изменения коснулись салона. Его фотографии в Сети не появились. Отмечается только один момент – в новой модели появится единый дисплей, который будет объединять в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему.