Высокая надежность межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» позволит ей оставаться на вооружении российских войск не менее 50 лет, уверен замкомандующего РВСН Сергей Пороскун. Он назвал залогом длительного использования МБР также ее отличные эксплуатационные характеристики.

РС-28 «Сармат» уже осенью должны стать на боевое дежурство. Это новейший ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения. В качестве носителя в нем используется жидкостная многоступенчатая МБР.

Ранее командующий ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев назвал «Сармат» мечом возмездия России, обеспечивающим гарантии ее безопасности. Также он заявил, что перехватить МБР не способна ни одна современная система противоракетной обороны.