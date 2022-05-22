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Новейшие МБР «Сармат» представляют собой «меч возмездия» и гарантию надежной защиты России, уверен командующих ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев.

Он пояснил, что у бесстрашного древнего народа сарматов имелись на вооружении не только луки со стрелами и тяжелые длинные копья. Также в боях представители этого народа использовали разящий прямой меч, считавшийся оружием возмездия.

Ракетный комплекс «Сармат» выполнен на высочайшем качественном уровне и вполне может называться «мечом возмездия». Он предупреждает всех, кто строит планы нападения на Россию, что она надежно защищена от любых агрессивных действий противника.

Ранее возглавляющий «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже в сентябре межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» выйдут на боевое дежурство.

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