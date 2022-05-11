Весной этого года на автомобильных рынках России стала прослеживаться тенденция к росту спроса на автомобили, произведённые в Республике Корея и КНР. Об этом рассказали эксперты портала «Авито Авто», проведя свое исследование.

Рост спроса на южнокорейские машины с пробегом этой весной, по сравнению с первыми месяцами года, составил 0,5%. Популярность китайских моделей выросла на 1,7%.

Наибольшей популярностью южнокорейские автомобили пользуются в Тюмени, Липецке и Барнауле. Китайские автомобили пользуются наибольшим спросом в Челябинске, Вологде и Курске.

Среди самых популярных автомобилей из Южной Кореи в России на вторичном рынке – Solaris, Accent и Sonata от бренда Hyundai. Самыми популярными автомобилями из Китая с пробегом считаются Chery Tiggo, Lifan Solano и Geely Emgrand.