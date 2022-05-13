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Александр Панкин, занимающий пост заместителя главы МИД РФ, рассказал, что Россия не вводит санкции против стран в составе НАТО. Контрмеры применяются только к недружественным государствам. Так он ответил на вопрос, будет ли Москва вводить санкции против соседней Финляндии, если она войдет в состав Североатлантического альянса. Об этом пишут «Известия».

Дипломат рассказал, что против Финляндии так и так действует особый режим, который был принят против недружественных стран. А это все члены Евросоюза.

Поскольку власти Финляндии ранее присоединились к санкциям ЕС против России, поэтому и против нее введены контрмеры. Но такие меры приняты не против всего Евросоюза. Но в перечень попали и страны, не входящие в НАТО, например, Австралия и Япония.

Также Панкину задали вопрос, какие меры военного характера будет вводить Москва против Финляндии, если она станет членом НАТО. Политик ответил, что этот вопрос нужно задавать военным.

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