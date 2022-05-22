Китайская верфь CSSC Huangpu Wenchong спустила на воду первый в мире автономный научно-исследовательский корабль-носитель дронов, специально построенный для перевозки и развертывания беспилотных надводных, подводных и летательных аппаратов. Об этом сообщает портал Maritime Executive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Недавно спущенный на воду в Китае корабль-носитель дронов, получивший название Zhu Hai Yun, принадлежит Южной морской научно-технической лаборатории Гуандун (Чжухай), также известной как «Лаборатория Южного океана» Университета Сунь Ятсена. Согласно заявлению руководителя лаборатории Чен Дакэ, новое судно призвано помочь океанологам Китая расширить свои исследования за счет использования беспилотных и автономных инструментов.

Сообщается, что Zhu Hai Yun может нести десятки беспилотных транспортных средств, включая летающие дроны, беспилотные надводные корабли и подводные аппараты, которые могут действовать совместно в рамках поставленных задач. Примечательно, что и сам корабль, и все его системы и элементы, включая энергетические системы, двигательные установки, датчики и системы поддержки навигации и операций по исследованиям, разработаны и производятся исключительно Китаем.

Корабль имеет габариты 88,5 м в длину, 14 м в ширину, его расчетное водоизмещение составляет 2000 тонн. Он способен двигаться с крейсерской скоростью в 13 узлов (24 км/ч), а его максимальная скорость – 18 узлов (33 км/ч).

Судно построено в Гуанчжоу на верфи Huangpu Wenchong Shipyard, дочерней компании крупнейшей судостроительной компании Китая CSSC (China State Shipbuilding Corporation). Ожидается, что к концу текущего года Zhu Hai Yun завершит ходовые испытания, чтобы быть принятым в эксплуатацию в установленный срок. Строительство судна началось в июле 2021 года, и его разработчики и заказчики охарактеризовали этот проект как «весьма технически сложный».

Главной целью проекта, связанного с постройкой Zhu Hai Yun, является массовое развертывание беспилотных устройств для комплексной трехмерной сетевой системы наблюдения над и под поверхностью моря – так называемой «интеллектуальной и гибкой системы стереоскопического наблюдения за океаном», способной одновременно охватывать площадь с диаметром около 100 км, а также воздушное пространство на высотах до 4 км и подводное пространство на глубинах до тех же 4 км.

«В числе беспилотных надводных аппаратов есть дизельные, а также питаемые солнечными батареями и энергией океанских волн. В ряду подводных дронов есть интеллектуальные профильные буи, которые могут вести наблюдения от заданной глубины и до самой поверхности до воды, а также глубоководный беспилотный аппарат», – пояснил доктор Чжан Юньфэй, основатель и президент компании Zhuhai Yunzhou Intelligence Technology – одного из основных спонсоров проекта.

С этим новейшим кораблем-носителем дронов Китай рассчитывает, что искусственный интеллект и беспилотные системы смогут расширить возможности морского надзора с меньшими затратами и с большей эффективностью, чем пилотируемые операции. Известно, что КНР уже использует системы беспилотного оборудования в таких областях, как спасение на море и мониторинг морской среды, поэтому этот корабль является следующим шагом в долгой эволюции использования автономных судов.

«Как и многие другие гражданские проекты КНР в сфере развития морских автономных систем (например, программа Sea Wing Yunzhou Tech по разработке роящихся беспилотников), проект Zhu Hai Yun, официально предназначенный для проведения морских научных исследований и наблюдений, также может иметь дополнительную полезность для военно-морских задач», – заключает Maritime Executive, выражая беспокойство Запада очевидными китайскими успехами в современных технологиях потенциального «двойного назначения».