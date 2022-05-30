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На мотор-шоу в Гуандуне, которое состоялось впервые после коронавируса, был представлен кросс-купе Rising R7.

Новая модель по колесной базе составляет 2 950 мм и 4 900 мм в длину. По своей компактности кросс-купе может сравнится с электромобилем Tesla Model X. Для Rising R7 характерен очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления. Он равен 0,238.
В продаже будут представлены сразу несколько модификаций модели. Речь идет о заднеприводной вариации производительность 340 л.с., а также о полноприводной модели мощностью 540 л.с.

Максимальная скорость Rising R7 составляет 200 км/ч. Аккумулятор сможет гарантировать автономность до 600 км.

На передней панели кросс-купе Rising R7 встроены три дисплея. Один из них размещен перед пассажиром. Общая диагональ составляет 43 дюйма. Также можно увидеть проекционный дисплей, который проецирует визуальную картинку перед глазами водителя.

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