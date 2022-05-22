Канадские инженеры-биохимики Кибрет Меквэнинт из Университета Западного Онтарио и Малкольм Син из Университета Манитобы разработали первый в мире гидрофобный клеящий гель, который способен почти мгновенно вытеснять биологические жидкости и обеспечивать герметизацию, сращивание и заживление поврежденных участков тканей организма. Об этом сообщает портал Mirage News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Тканевые клеи, которые способны эффективно действовать в присутствии крови, воды и других белков в организме, являются незаменимым средством для мгновенного закрытия ран и гемостаза, особенно когда время имеет решающее значение, как это нередко случается в спасательных операциях и реагировании на чрезвычайные ситуации», – сказал Кибрет Меквэнинт, профессор биохимической инженерии Университета Западного Онтарио в Лондоне (Канада).

Новый биоклей, представленный канадскими исследователями в авторитетном журнале Science Advances, способен заменить и революционизировать традиционные тканевые клеи (такие как фибриновый), которые в настоящее время используются в клинических условиях, при оказании срочной медицинской помощи и при массовых травмах.

«Фибриновый клей и тому подобное часто не могут вытеснить жидкости вокруг травмы. Этот недостаток означает, что нынешние тканевые клеи чаще всего неспособны в нужной степени изолировать раны, они непрочны и нередко отсоединяются в течение первого-второго часов. Многие биоклеи на самом деле поглощают воду, а не вытесняют ее, что тоже порождает проблемы», – пояснил Меквэнинт.

Вымывание и отслоение тканевого клея являются серьезными проблемами для практикующих врачей и могут оказаться фатальными для пациентов, особенно когда отслоение происходит в жизненно важных органах, таких как легкие, печень и сердце. Эти органы, даже когда они здоровы, подвергаются частым движениям (сокращениям и расслаблениям) из-за физиологических потребностей организма, что вызывает дополнительную нагрузку на тканевые адгезивы.

Поскольку новый биоклей образует прочную связь с прилегающей тканью, он практически исключает отслойку. В обширных доклинических исследованиях он смог надежно «запечатать» проколотые легкое, сердце, артерию и даже сломанный череп.

За последние два десятилетия компания Mequaint разработала множество новаторских методов и технологий в области биоматериалов, тканевой инженерии и регенеративной медицины, многие из них в настоящее время считаются отраслевыми стандартами.

Это новое открытие в дальнейшей перспективе может означать даже полный конец хирургическим швам и скобам из пластика или нержавеющей стали. Новый биоклей разработан с использованием материалов, уже одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для других применений, что потенциально ускорит возможности клинического применения и передачи технологий.

В инновационном биоклее основным материалом является силикон, который не впитывает воду и другие жидкости из тканей организма, поэтому хорошо прилипает к месту склеивания. «Силикон образует сильное сцепление, поэтому после применения биоклея не нужно будет беспокоиться о том, что срощенная рана снова откроется и вызовет больше проблем, чем первоначальная травма», – отметил Меквэнинт.

https://www.miragenews.com/new-western-innovation-gels-engineering-with-786430/