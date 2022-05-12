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Александр Плотников, артиллерист ВСУ, в ходе допроса рассказал российским следователям, что вместе с другими украинскими военными вел огонь по мирному населению из самоходных тяжелых установок. Об этом пишут РИА Новости.

Артиллерист рассказал, что обстреливали поселения Талаковка, Сартана. Приказ отдавал подполковник Шостак, начальник 36-й бригады. В этих поселениях находилось гражданское население, которое не участвовало в военных действиях.

Со слов Плотникова, стреляли из самоходной тяжелой установки «Акация», калибр которой 152 мм. Военный заявил, что полностью осознает свою вину и раскаивается в том, что совершил.

Российские следователи проводят непрерывную работу в Мариуполе для того, чтобы зафиксировать факты совершения преступлений националистами Украины. Сотрудники Следственного комитета проводят опрос очевидцев и осматривают места, где совершались преступления.

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