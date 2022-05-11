Чтобы не достаться на обед хищнику, животные идут на различные ухищрения. Одно из самых оригинальных “придумали” летучие мыши для отпугивания своих естественных врагов – сов.

Учёные из Неаполитанского университета установили, что некоторые виды рукокрылых способны издавать звуки, похожие на жужжание пчёл, ос или шершней. К такому выводу исследователи пришли, когда изучали больших ночниц (так называется вид летучих мышей). Некоторые из животных попадали в сети к исследователям. Когда те пытались извлечь животных, летучие мыши начинали издавать громкий звук, похожий на жужжание пчёл.

Такой вид мимикрии называют бейтсовской (съедобный для хищника вид имитирует поведение несъедобного). Учёные отмечают, что в среде млекопитающих до этого раза примеры звуковой бейтсовской мимикрии не были обнаружены. Случай с летучими мышами оказался первым.