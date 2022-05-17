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Кошки не такие равнодушные, как кажутся, и обладают довольно хорошей для животных памятью. К таким выводам пришли японские учёные. В ходе экспериментов они пытались установить когнитивные способности около полусотни домашних кошек.

Выяснилось, что животные хорошо запоминают не только свою кличку, но и то, как называют соседских кошек. Для того чтобы это выяснить, учёные включали запись, на которой хозяин того или иного животного называл его кличку, а затем кошкам показывали фотографии питомцев. Исследователи заметили, что если кличка и изображение, которое показывали животному, не совпадали, то кошки “выражали удивление”.

Это и подтолкнуло учёных к выводу, что кошки помнят клички соседских животных. По словам исследователей, такая особенность связана с высокой внутривидовой конкуренцией – память помогает кошкам лучше контролировать ситуацию на своей территории. Примечательно, что имена хозяев питомцы практически не запоминают – в этой части им до людей нет никакого дела.

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