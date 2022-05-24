Ученые Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук сообщили о планах разработать прототип летающего автомобиля с циклической тягой – “Циклокар”.

Специалисты рассчитали, что для реализации проекта им потребуется два года. В августе 2020 года прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки был представлен на выставке международного военно-технического форума “Армия-2020”.

Сейчас ученые хотят создать аппарат, вес которого будет составлять 30 килограммов. Он будет использоваться для перевозки грузов и осуществления видеонаблюдения.

Конструкторы уже создали движитель, который прошел успешные испытания в аэродинамических трубах. Результаты показали, что если автомобиль оснастить таким движителем, то он сможет летать.

Запланированный автомобиль будет весить две тонны, в нем смогут поместиться столько же пассажиров, сколько и в обычном автомобиле. Маневренность авто будет обеспечиваться за счет четырех циклических движителей в виде барабанов с лопастями.