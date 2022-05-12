В издании Phys.org опубликовали материал о научном открытии, из которого стало известно о способности пауков находиться в воде до получаса.

Биологи, работающие в Бингемтонском университете, рассказали, что тропические пауки, их название – Trechalea extensa, используют невидимую пленку, которая состоит из воздуха.

«Ранее ученые не знали, что тропические пауки Trechalea способны скрываться под водой от угроз, и тем более на протяжении такого длительного времени», – рассказывает Линдси Сверк, научный сотрудник университета.

То есть раньше ученым было неизвестно, каким образом паук скрывается от любой опасности. Изучить его поведение помог проведенный опыт.

По мнению ученых, волосяные волокна дают возможность пауку не утрачивать тепло в толще воды, а также позволяют не задохнуться, поскольку на их поверхности образуется воздушная пленка.