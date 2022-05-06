Эксперты заявили о появлении трех новых штаммов Омикрона, которые обладают повышенной заразностью. Они могут вызывать новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это линии BA.4, BA.5 (южноафриканский Омикрон) и BA.2.12.1 (штамм из Нью-Йорка).

Есть данные, что штамм BA.2.12.1 стремительно распространяется по территории Штатов и его называют самым быстрым вариантом коронавируса. Он уже доминирует на территории штатов Коннектикут, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Перейдет ли нью-йоркский штамм коронавируса в другие страны, станет известно со временем.

Что касается южноафриканских штаммов, то они эффективно уклоняются от уже существующих антител. Поэтому они поражают и вакцинированных людей, и тех, кто уже переболел.

По мнению ученых, с этих штаммов может пойти новая волна коронавирусной пандемии.