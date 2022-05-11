Российским водителям рассказали о возможности возврата на российский рынок машин японского концерна Toyota.

Эксперты отмечают, что компания нашла вариант, как вернуть продажи в России. Пока такая возможность предоставляется только частично. Теперь самая популярная у россиян модель Toyota Land Cruiser 300 будет собираться на территории Китая, а затем поставляться на российские рынки.

Поставки могут осуществляться в рамках параллельного импорта, который позволит удовлетворить спрос на новые машины в России. При этом новые автомобили будут отправляться в Японию.

Эксперты отмечают, что пока никаких препятствия для реализации такого импорта японских моделей, собранных на территории Китая, нет. Это даст возможность россиянам приобрести любимую модель, обойдя западные санкции.