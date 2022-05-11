Шугалей напомнил Беглову о важности присуждения статуса городов-побратимов для Петербурга и Луганска

Социолог Максим Шугалей предложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову провести встречу и обсудить вопрос побратимства между Северной столицей и Луганском.

Ученый написал открытое письмо главе Петербурга, в котором напомнил, что вышеуказанный шаг приведет к сближению двух городов. По мнению Шугалея, жителям Луганска важна поддержка со стороны петербуржцев, которые неравнодушны к чужой беде.

Шугалей в начале мая текущего года уже приезжал в столицу ЛНР, где встретился с главой республики Леонидом Пасечником. Последний уже поддержал предложение социолга, отметив важность таких действий. Президент Фонда защиты национальных ценностей ранее обращался к Госдуме с просьбой рассмотреть его инициативу на законодательном уровне.