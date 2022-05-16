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Издание «Царьград» опубликовало видеозапись «новейшей секретной разработки» ВСУ, которая используется на поле боя. Это муляж БМП-2, выполненный из подручных материалов, мощность которого составляет «11 человеческих сил».

На записи можно увидеть, как боевики ВСУ, прячущиеся внутри конструкции, с виду действительно напоминающей БМП-2, поднимают ее и несут через поле.

«Заводится БМП-2. 11 человеческих сил. Опа! И пошли в атаку на Россию» – комментирует этот увлекательный процесс голос за кадром.

Муляжи боевых машин – распространенные «разработки» украинской армии. Впрочем, Североатлантический альянс снабжает ВСУ и более серьезным вооружением. Так, на днях появилось сообщение о передаче Киеву гаубиц M777, которые, впрочем, поставляются без цифрового блока управления огнем.

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