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Киев без устали восхваляет гаубицы М777А2, которые уже прибыли из США и переброшены в районы боевых действий. Однако многие эксперты уже заметили, что Вашингтон немного слукавил, отправив на Украину упрощенный вариант этих артиллерийских орудий.

На многочисленных фото, на которых боевики ВСУ хвастают полученными гаубицами, хорошо видно отсутствие цифровой системы управления огнем. Соединенные Штаты «забыли» укомплектовать орудия электронной составляющей, которая, собственно, и обеспечивает точность стрельбы, а также повышает ее эффективность.

Кроме того, гаубицы не снабжены инерциальной навигацией и GPS и не в состоянии отправлять снаряды на расстояние более 30 километров. Портал «Военное дело» отмечает, что Киев несколько поторопился заявлять, что ультрасовременные американские орудия помогут им подавить артиллерию ВС РФ. Потому что получил он самую первую и наиболее примитивную версию гаубиц М777А2.

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