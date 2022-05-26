Глава украинского СНБО Алексей Данилов предрек «трудные времена» для украинской армии в ближайшие несколько недель. Он написал об этом в социальных сетях, передает РИА Новости.

По словам Данилова, следующие недели будут очень сложными, так как в распоряжении ВС РФ имеется еще много оружия.

Напомним, что ранее о «трудных временах» заявлял и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отмечал «чрезвычайно плохую» для ВСУ ситуацию на Донбассе, а также просил у Запада реактивные установки залпового огня. Без них, уверен министр, обстановка станет «еще хуже».

Тот же Кулеба пояснял, что РСЗО западного образца нужны Киеву для «освобождения Херсона».

Регулярно предсказывает “сложные две-три недели” и советник главы ОП Алексей Арестович. Впрочем, он продолжает смотреть на ситуацию более оптимистично.