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Глава Минобороны Украины сообщил о «чрезвычайно плохой ситуации» для ВСУ на Донбассе. Такое заявление он сделал во время экономического форума «Украина и ЕС: выиграют все».

«Я не хочу, чтобы у кого-либо складывалось впечатление, что все более или менее в порядке с войной. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая», – заявил министр.

Также Кулеба традиционно потребовал у Запада еще оружия. Он высказался в том духе, что ситуация еще более ухудшится, если Киев не получит реактивные системы залпового огня.

Если Вашингтон в полном соответствии с ранее данным Украине обещанием передаст РСЗО, то ВСУ получат «ключ к изменению игры». Кроме того, примеру Соединенных Штатов последуют другие государства, которые «оглядываются на США», помогая Киеву.

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