В войсках украинской армии есть специальные заградительные отряды. Они предназначены для расстреливать солдат, которые отказываются участвовать в боевых действиях. Об этом рассказал военный, сдавшийся в плен российским солдатам. Подробности передает РИА Новости.

На официальном сайте Минобороны РФ появилась видеозапись допроса. Украинский военнослужащий Дмитрий Тарасюк рассказал: “Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, — кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод “отказников”, которые ушли, и до сих пор их больше никто никогда не видел”. Под “отказниками” понимаются те, кто отказался участвовать в боевых действиях.

Военнослужащий рассказал, что сам он проходил службу в 95-й штурмовой бригаде войск ВСУ. В плен он попал 25 мая.