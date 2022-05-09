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Акция украинских националистов в Измаиле продемонстрировала «развенчание героики русских побед». Об этом заявил публицист Александр Невзоров* (признан иноагентом в РФ).

В своем Telegram-канале он в очередной раз разразился скабрезным постом в адрес России. Комментируя действия украинских националистов, сложивших у памятника полководцу Александру Суворову в городе Измаил унитазы, стиральные машинки и другую бытовую технику, заляпанные красной краской, Невзоров написал, что «герои былых времен» шли «грабить, убивать и оккупировать».

Этот перформанс олицетворяет, якобы, участие российских военных в грабежах на Украине.

 Стоит отметить, что все вбросы и фейки украинских националистов о ВС РФ тут же разоблачаются. А вот свидетельства о мародерстве солдат ВСУ и боевиков нацбатальонов на подконтрольных территориях можно увидеть в Сети в огромном количестве.

 *Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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