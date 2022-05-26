читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередное украинское подразделение записало видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона ВСУ гневно заявили, что из них сейчас пытаются сделать дезертиров из-за отступления, передает портал «Русская весна».

По словам боевиков, они в течение суток находились под интенсивным огнем российских РСЗО и минометов, но за это время не получили ни провизию, ни помощь медицинской службы, из-за чего один раненый умер.

После этого командир роты принял решение отступить, что и было сделано. В противном случае никто из подразделения просто бы не выжил. Но сейчас бойцов называют дезертирами и хотят отдать под суд. Они рассказали о подавленном моральном состоянии, а также заявили, что на их участке фронта ситуация становится плачевной.

Вам может понравиться

Россия и Китай сделали Байдену и США серьезное предупреждение

24 мая над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей военные самолеты РФ и КНР в течение 13 часов проводили совместное патрулирование. По мнению американского эксперта Майкла Пека, это было предупреждение для

Отряд ВСУ окружил подорвавшийся на мине танк Т-72Б3 и попал в западню

Подорвавшийся на мине российский танк застыл на месте с поврежденной гусеницей и привлек внимание боевиков ВСУ. Они целым отрядом явились окружить боевую машину и устроить онлайн-трансляцию, рассказал портал NVL. Один

МК: Эксперты Шурыгин и Кошкин рассмотрели версию о ликвидации натовских офицеров боевиками “Азова”

После выхода всех боевиков с «Азовстали» сперва появились слухи о том, что среди них находятся 4 инструктора НАТО и два высокопоставленных офицера из Британии и Канады. Позже возникла версия, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |