Очередное украинское подразделение записало видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Бойцы 2-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона ВСУ гневно заявили, что из них сейчас пытаются сделать дезертиров из-за отступления, передает портал «Русская весна».

По словам боевиков, они в течение суток находились под интенсивным огнем российских РСЗО и минометов, но за это время не получили ни провизию, ни помощь медицинской службы, из-за чего один раненый умер.

После этого командир роты принял решение отступить, что и было сделано. В противном случае никто из подразделения просто бы не выжил. Но сейчас бойцов называют дезертирами и хотят отдать под суд. Они рассказали о подавленном моральном состоянии, а также заявили, что на их участке фронта ситуация становится плачевной.