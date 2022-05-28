Видеозапись боя с российским бронетранспортером БТР-80 быстро распространилась по Сети. Сделана она была предположительно украинским разведывательным БПЛА, сообщил портал “Русская весна”.

На кадрах видно, как иностранные наемники используют против боевой машины оружие натовского образца. Первый удар по ней наносился из гранатомета MATADOR, полученного Киевом из Германии. Но граната никак не навредила бронетранспортеру, поэтому боевики обстреляли его еще и из шведских AT-4, ухитрившись попасть 4 раза.

Несмотря на это, БТР-80 не только продолжил движение, но и обстрелял боевиков в ответ, что заставило их убежать в лес.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделением наемников командовал сын британского депутата-консерватора 30-летний Бен Грант.