читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Видеозапись боя с российским бронетранспортером БТР-80 быстро распространилась по Сети. Сделана она была предположительно украинским разведывательным БПЛА, сообщил портал “Русская весна”.

На кадрах видно, как иностранные наемники используют против боевой машины оружие натовского образца. Первый удар по ней наносился из гранатомета MATADOR, полученного Киевом из Германии. Но граната никак не навредила бронетранспортеру, поэтому боевики обстреляли его еще и из шведских AT-4, ухитрившись попасть 4 раза.

Несмотря на это, БТР-80 не только продолжил движение, но и обстрелял боевиков в ответ, что заставило их убежать в лес.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделением наемников командовал сын британского депутата-консерватора 30-летний Бен Грант.

Вам может понравиться

Пушилин: После капитуляции “Азова” спецоперация по освобождению ДНР пойдет быстрее

Спецоперация ВС РФ на Украине сейчас пойдет значительно скорее. Предпосылки к этому появились после сдачи в плен боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в России), заявил глава ДНР Денис Пушилин. Пишет

Власти Крыма предложили не изучать английский язык в школах

Зачем учить английский язык, если человек никогда не поедет в Лондон? Так аргументировал свою идею убрать из школьной программы изучение иностранного языка председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По мнению регионального

В ЛНР идут бои за стратегический важный поселок Камышеваха близ Попасной

Силы ЛНР ведут боевые действия с целью освобождения поселка Камышеваха, что неподалеку от Попасной. Этот населенный пункт является одним из наиболее важных укрепрайонов ВСУ, но часть его уже перешла под
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |