читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководство группой иностранных наемников, которые вступили в противостояние с российским БТР-80, но были вынуждены спасаться бегством, осуществлял сын британского депутата от Консервативной партии Хелен Грант.

Издание «i» сообщило, что внимательно изучили видеозапись, на которой выходящие из лесного массива боевики наносят удар по бронетранспортеру из гранатомета MATADOR немецкого производства, а также идентифицировали одного из наемников.

Бен Грант на записи дает команду боевику с гранатометом открывать огонь по БТР, а также предупреждает его об отдаче после выстрела. Журналисты рассказали, что сын парламентария попал на Украину через Львов, где на вокзале дал небольшое интервью.

Напомним, что после того самого выстрела из гранатомета БТР не остановился, а загнал боевиков обратно в лес и открыл ответный огонь. При этом он также выдержал четыре попадания из шведского AT-4.

Вам может понравиться

Секретарь СНБО Украины Данилов предсказал очень трудные для ВСУ следующие недели

Глава украинского СНБО Алексей Данилов предрек «трудные времена» для украинской армии в ближайшие несколько недель. Он написал об этом в социальных сетях, передает РИА Новости. По словам Данилова, следующие недели

Минобороны РФ: Пленные украинские боевики восхитились солдатами ВС России

Киевский режим скрывает число потерь бойцов ВСУ и хоронит их в братских могилах, чтобы не дать никому докопаться до правды, рассказали пленные украинские военнослужащие. Один из них, Андрей Каминский, заявил

Офицер спецназа назвал главный мотив оставшихся в подземельях “Азовстали” боевиков

20 мая боевики ВСУ покинули подземелья металлургического комбината «Азовсталь» и сдались в плен. Однако как выяснилось, с территории завода вышли не все военнослужащие. Офицер спецназа в отставке Анатолий Матвейчук рассказал,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |