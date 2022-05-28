Руководство группой иностранных наемников, которые вступили в противостояние с российским БТР-80, но были вынуждены спасаться бегством, осуществлял сын британского депутата от Консервативной партии Хелен Грант.

Издание «i» сообщило, что внимательно изучили видеозапись, на которой выходящие из лесного массива боевики наносят удар по бронетранспортеру из гранатомета MATADOR немецкого производства, а также идентифицировали одного из наемников.

Бен Грант на записи дает команду боевику с гранатометом открывать огонь по БТР, а также предупреждает его об отдаче после выстрела. Журналисты рассказали, что сын парламентария попал на Украину через Львов, где на вокзале дал небольшое интервью.

Напомним, что после того самого выстрела из гранатомета БТР не остановился, а загнал боевиков обратно в лес и открыл ответный огонь. При этом он также выдержал четыре попадания из шведского AT-4.