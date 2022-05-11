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На Украине подсчитали, что Россия якобы использовала уже 2000 ракет, что составляет примерно половину из имеющегося у нее арсенала. Такое заявление сделала заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Она также отметила, что сейчас не стоит ожидать, что российские ракеты закончатся, так как спецоперация длится еще совсем недолго. В распоряжении РФ имеются комплектующие, которые были приобретены до введения западных санкций, а также производственные мощности, поэтому она быстро компенсирует потраченные ракеты и восстановит первоначальное их количество.

Надо отметить, что заявление Маляр резко контрастирует с высказываниями советников главы Офиса президента и других политиков, которые каждый день твердят одно и то же – ракеты заканчиваются. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, если слушать этих спикеров, то боезаряды должны были завершиться еще в марте.

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