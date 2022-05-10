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Вопреки заявлениям Киева, в распоряжении ВС РФ остается еще достаточное количество высокоточных ракет, а военно-промышленный комплекс отлично справляется с производством новых боезарядов, покрывая все потребности армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились», – цитирует политика издание «Интерфакс».

Борисов добавил, что высокоточных ракет с головой хватит, чтобы решить все задачи, поставленные перед российскими войсками. Кроме того, военно-промышленный комплекс продолжает работы по усовершенствованию боезарядов. Так, сейчас решается вопрос увеличения дальности поражения целей крылатыми ракетами «Калибр», а также осуществляется модернизация гиперзвуковых «Кинжалов», которая должна существенно расширить их возможности.

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