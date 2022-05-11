Обозреватель английского издания Rai Al Youm, Ихаб Мокбель, опубликовал материал, в котором написал, что российские ВС не боятся поставок ЗРК Patriot PAC-3 на территорию Швеции. Однако выражают протест против того, чтобы Соединенные Штаты размещали свой контингент в стране.

Автор отметил, что в прошлом году Швеция уже получила из Америки передовые зенитно-ракетные комплексы, общая стоимость которых составила 3,2 миллиарда американских долларов.

Мокбель заявил, что Россия не боится шведского вооружения Patriot PAC-3, и уж совершенно точно не опасается шведских ВМС.

По мнению обозревателя, протест Москвы относительно нахождения американского контингента в Финляндии и Швеции можно объяснить тем, что при этом присутствует вероятность нелегальной поставки американского вооружения на территорию Скандинавии.

Также автор статьи назвал слабое место ЗРК. Дело в том, что комплексы Patriot PAC-3 разрабатывались для того, чтобы оказывать противодействие самолетам, а не ракетам. По этой причине их отказалась приобретать ранее Саудовская Аравия.