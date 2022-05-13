В Петербурге организация всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), ответственная за сохранение облика Культурной столицы, стала участником серьезного «антироссийского» скандала. Смольный активно продвигает Александра Кононова, критикующего спецоперацию на Украине и распространяющего дезинформацию о ней, на должность руководителя исполкома ОНФ.

За последние три года в Северной столице одной из главных проблем стала защита объектов культурного наследия. Исторические здания разрушаются и горят, полностью исчезая из-за отсутствия должной поддержки со стороны Смольного. На их месте бизнесмены по согласованию строят многоэтажные жилые дома, гостиницы и торговые центры. Несомненно, чиновники работают на частных инвесторов, а не на благо города и петербуржцев.

Местные жители считают, что единственным спасением уникальных памятников архитектуры могла бы стать только ВООПИиК. Однако, если его главой станет Александр Кононов, неизвестно, чем это обернется для Петербурга.

Чиновник был участником многих громких скандалов в Петербурге. В 2012 году он поспособствовал сносу всех флигелей такого уникального здания, как дом Зыкова на Фонтанке. В 2016 году, занимая должность замглавы администрации Кронштадтского района, был уличен в нарушении антикоррупционного законодательства, а на следующий год уволен с должности из-за проекта для своего индивидуального помещения в историческом трехэтажном особняке на проспекте Ленина в Кронштадте. Кроме того, СМИ неоднократно обращали внимание, что Кононов готов отказываться от защиты объектов за крупные денежные вознаграждения.

Помимо связей с губернатором Александром Бегловым, были выявлены его многолетние отношения с нежелательным немецким НКО «Русско-немецкий обмен» (DRA). С 2014 фонд занял антироссийскую позицию из-за событий на Украине. Он активно продолжает вступать против специальной военной операции и распространяет в интернете ложную информацию об этом.

Именно такого человека сегодня в Смольном активно продвигают на очередную бюджетную должность.